Вторник, 23 Января 2018 13:05

АрмИнфо.Соглашение о Всеобъемлющем и расширенном партнерстве углубит сотрудничество Армения - Европейский Союз в сферах энергетики, транспорта, окружающей среды, инвестиций, расширения обществ. Он основан на общей базе европейских ценностей - стабильной приверженности демократии, правам человека и верховенству закона. Об этом с трибуны ПАСЕ заявила глава делегации Национального

Собрания в Армении в ПАСЕ Арпине Ованнисян.

Она подчеркнула, что документ придаст новый импульс секторальному сотрудничеству между РА и ЕС, где за последние годы стороны добились значительных успехов и сосредоточились на инфраструктурных связях. Вице-спикер Парламента Армении также отметила, что данное соглашения наряду с важными политическими вопросами предусматривает также объединение усилий по борьбе с международным терроризмом, предотвращению распространения оружия массового уничтожения и содействию мирному урегулированию конфликтов.

Арпине Ованнисян подчеркнула, что, будучи страной, не имеющей выхода к морю, Армения придает большое значение различным интеграционным проектам. "Сегодня, когда мир сталкивается с серьезными проблемами, диалог и сотрудничество важнее, чем когда-либо. В условиях глобализации нестабильность в одном регионе может иметь более масштабные последствия. Поэтому мы должны объединить наши усилия по обеспечению стабильности и мира. Сотрудничество между различными интеграционными структурами может в значительной степени способствовать формированию общего пространства без линий раздела", - заявила она.

Глава армянской делегации в ПАСЕ также подчеркнула, что твердая позиция Армении заключается в том, что участие в одном интеграционном сообществе не ограничивает возможности сотрудничества с другими структурами.

"Это наша формула членства в Евразийском экономическом союзе и нашего сотрудничества с ЕС. Ованнисян привела цитату из документов Европарламента о том, что Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС служит примером тому, как могут сосуществовать участие в ЕАЭС и участие в политике соседства ЕС. Сегодня мы гордимся тем, что Армения преуспела в диверсификации. Это наша история успеха", - добавила она.

Отметим, что 24 ноября 2017 года во время Саммита Восточного партнерства Армения и Европейский союз подписали Соглашение о Всеобъемлющем и расширенном партнерстве.