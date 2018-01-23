Вторник, 23 Января 2018 12:34

АрмИнфо. Армения преодолевает трудности, укрепляя посредством комплексных реформ демократические институты, стимулируя развитие свободной рыночной экономики, рост информационных технологий, реализацию инновационных идей. Об этом на приёме в мэрии Парижа, на которой присутствовали представители армянской общины, заявил президент Армении Серж Саргсян, находящийся с рабочим визитом во Франции.

"Мои дорогие соотечественники, я рад также вашему присутствию в этой тёплой атмосфере. В вашем лице французское армянство своим трудолюбием, интеллектуальным потенциалом и достойным обликом имеет особое место в деле процветания этого города, этой страны. Каждый раз, посещая Париж и другие места Франции, где много армян, я по­новому вижу, сколь глубоки наши исторические связи. Как говорил выдающийся сын французского народа Виктор Гюго, "Париж открывает свои двери, и народы приходят сюда, пленённые громадным магнитом". Этот магнит - французский народ, чей гостеприимный и человеколюбивый дух ещё раз проявил себя, когда дал возможность пережившим Геноцид армян нашим соотечественникам найти пристанище в этой чудесной стране. Мы благодарны, госпожа мэр, что как и в то время, так и сейчас французские армяне, парижские армяне пользуются заботой властей Франции", - сказал армянский лидер.

Пользуясь случаем, армянский лидер, выразил почтение соотечественникам, которые были рядом с Арменией в дни разрушительного землетрясения, навязанной Арцахской войны, которые рядом с ней сегодня, в дни строительства Родины мечты.

Вместе с тем, Саргсян подчеркнул, что из года в год увеличивается также международная вовлечённость Армении, в качестве стабильного и надёжного партнёра, укрепляются существующие связи с традиционными партнёрами. По его словам, в этом плане, конечно, значимым было подписанное с Европейским Союзом в ноябре 2017 года соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве, полноценное претворение в жизнь, которого для Армении является приоритетным обязательством. "2018 год важен для нас, и в числе других событий, в этом году мы будем праздновать 100-летие первой Республики Армения, 2800-летие основания Еревана, а осенью будем принимать 17-ый саммит международной организации Франкофонии. Конечно, все эти мероприятия очень важны для нас, саммит Франкофонии имеет особую важность для Армении, потому что он по своему охвату вероятно самое большое событие и свидетельствует о вере и об общем доверии в отношении к нашей стране со стороны этой организации, объединяющей полмира. С радостью приглашаю всех вас присутствовать на этих памятных мероприятиях. С удовлетворением констатирую, что в последние годы сформировалось эффективное сотрудничество также между мэрией Еревана и международной ассоциацией мэров городов Франкофонии, в рамках которого оказывается постоянное содействие продвижении Франкофонии в Ереване", - сказал армянский лидер.

В то же время Саргсян подчеркнул, что придает большое значение тому сотрудничеству, которое происходит между Арменией и Францией на децентрализованном уровне. По его словам, реализуемые в рамках более семи десятков соглашений о взаимодействии многочисленные совместные программы в сферах туризма, сельского хозяйства, образования, культуры, здравоохранения и в других отраслях для Армении имеют не только социально-экономическое значение, но и важны с точки зрения передачи ценностей. "Конечно, мы будем добиваться внедрения в Ереване и других городах Армении европейских норм и критериев, превращения наших городов в более красивые, удобные для жителей и гостей. Я рад, что в 2017 году Париж признан самым творческим городом Европы в рамках программы "Горизонт 2020". Уверен, что нашей столице есть много чему поучиться у Парижа, в плане опыта хорошего управления, новых технологий и внедрения программ защиты окружающей среды", - резюмировал Саргсян.