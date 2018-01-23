Вторник, 23 Января 2018 12:31

АрмИнфо.Рабочий визит президента Армении Сержа Саргсяна во Францию стартовал со встречи с мэром Парижа Анн Идальго.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе главы армянского государства, собеседники удовлетворением констатировали, что двадцать шесть лет, прошедших со времени установления дипломатических отношений, были отмечены восходящим развитием армяно-французских привилегированных отношений.

Саргсян выразил надежду, что взаимное доверие, а также впечатления госпожи Идальго от визитов в Армению будут способствовать реализации между Ереваном и Парижем ещё более смелых и предметных проектов.

Президент Армении поздравил мэра в связи с признанием Парижа самым инновационным, самым творческим городом Европы в рамках программы "Горизонт 2020". Армянский лидер отметил, что знает о почти ежедневных контактах между мэрами Парижа и Еревана и о готовности Парижа поделиться с Ереваном своим наилучшим опытом, и уже есть очень определённые проявления этой готовности.

В свою очередь Идальго отметила, что многочисленные представители армянской общины Парижа своей деятельностью в самых различных областях достигли больших успехов и вносят значительный вклад в дело развития города, также как в общественную, политическую жизнь. Мэр Парижа с восхищением высказалась также о центре креативных технологий "ТУМО", проинформировав Президента, что в текущем году планируется создать в Париже центр по примеру армянского проекта "ТУМО", который станет ещё одним мостом двусторонней дружбы.

Саргсян пригласил мэра Анн Идальго принять участия в предстоящих мероприятиях в раках празднования 2800-летия столицы Еревана. Мэр Парижа с благодарностью и радостью приняла приглашение. Президент Саргсян подчеркнул, что армянских народ - благодарный народ и с теплотой хранит на страницах своей истории те имена, которые сочувствуют его проблемам.

Собеседники коснулись также отношений Армения- Евросоюз, углубления сотрудничества РА-ЕС в рамках подписанного рамочного соглашения и предстоящих в Армении реформ.