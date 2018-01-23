Вторник, 23 Января 2018 11:25

АрмИнфо. 23-го января в Армении ожидается погода без осадков. Об этом сообщает пресс- служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РА.

Согласно источнику, с 24 по 27 января в большинстве регионов страны время от времени ожидаются осадки, в отдельных местах ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. Ветер южный с порывами до 3-8 м/с.

Ночью с 24 по 26 января температура воздуха повысится на 2-3 градуса, днем понизится на столько же.

В Ереване 23-го января ожидается погода без осадков. С 24 по 27 января время от времени ожидаются осадки.