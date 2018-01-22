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АрмИнфо. Выборы премьер-министра Армении в Национальном Собрании состоятся 17 апреля в 12:00 на специально созванном заседании. Об этом сообщила вице-спикер НС Арпине Ованнисян.
Пока официальных кандидатов на этот пост не выдвинуто, однако, по мнению экспертов, им станет нынешний президент Серж Саргсян, несмотря на то, что он давал обещание не возглавлять кабмин, если Армения перейдет на парламентскую форму правления. Не исключаются также шансы нынешнего премьера Карена Карапетяна.
В начале же марта парламент изберет четвертого президента, правящая Республиканская партия на этот пост намерена выдвинуть посла РА в Великобритании Армена Спркисяна, если он согласится. Оппозиционный блок «Елк» намерен выдвинуть депутата Артака Зейналяна.
Блок «Царукян» не намерен выдвигать кандидатов на посты президента и премьера.
Президентские Полномочия Сержа Саргсяна истекают 9 апреля.
|Выборы премьер-министра Армении состоятся 17 апреля в 12:00
|Правительство: Карен Карапетян вылетел в Давос на частном самолете, который зафрахтован не на бюджетные деньги
|Армения вошла в ТОП - 5 государств, где предоставление равных возможностей рассматривается как главный фактор преодоления бедности
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|Посольство Армении о запрете въезда Заруи Постанджян в Грузию: Каждая страна сама решает, кого ей впускать на свою территорию
|Коалиционные партии Армении считают, что "незначительный" рост цен в республике не влияет на социально-экономическую ситуацию в стране
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|В Армении ГМО-продукты будут продаваться со специальной маркировкой на отдельных прилавках
|Глава Госслужбы по безопасности продуктов питания рассказал о нововведениях сферы
|Аналитик: Тезис властей Армении "нация-армия-церковь" - новое воплощение практики подавления воли граждан
|Мнения парламентских сил Армении относительно представленной Сержем Саргсяном кандидатуры в президенты РА кардинально расходятся
|Политик: Смена власти - первый шаг в реализации назревших в Армении радикальных реформ
|Глава Государственной службы по безопасности продуктов питания Армении не захотел комментировать дело по поставкам Минобороны РА маргарина вместо масла
|Дипломат: Индия поддерживает переговоры, проводимые по урегулированию карабахского конфликта при посредничестве МГ ОБСЕ
|Глава ГССП не видит ничего предосудительного в продаже азербайджанских товаров на армянском рынке, если они соответствуют нормам пищевой безопасности
|24-26 января в большинстве регионов Армении время от времени будут наблюдаться осадки
|Армия обороны НКР выступила с заявлением в связи с милитаристскими действиями Азербайджана
|На территории Армении есть труднопроходимые дороги
|В рамках акции “Счастливчик месяца” Банка ВТБ (Армения) уже объявлены имена 4-х победителей
|В ереванской маршрутке взорвался газовый баллон: есть пострадавший
|Президент Армении 22-24 января с рабочим визитом посетит Францию
|В течение ближайших дней температура воздуха в Армении существенно не изменится
|За минувшую неделю ВС Азербайджана около 150 раз нарушили режим прекращения огня
|Представитель МИД Арцаха: Призыв МИД Азербайджана к французскому правительству препятствовать визитам граждан Арцаха неправомочен
|Помощники экс-президента США принесли извинения за то, что администрация Обамы не признала Геноцид армян
|На дороге Степанцминда-Ларс с российской стороны скопилось 160 автомобилей
|Спикер парламента Армении выразил соболезнования руководителям Законодательных палат Узбекистана
|В Ереване проходит шествие блока "Елк" против повышения цен
|Правительство Армении на уровне премьера на сей раз обеспечит свое присутствие на Всемирном экономическом форуме
|Левон Саркисян избран новым главой Попечительского совета "Матенадарана"
|Глава Делегации ЕС отказался комментировать кандидатуру на пост президента Армении от Республиканской партии
|Керри Кавано: Инциденты на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск несут в себе риск возобновления масштабных боевых действий в любое время
|Парламентские силы Армении воздерживаются от комментариев относительно кандидата в президенты от РПА
|Мамедъяров: В Кракове сопредседатели МГ ОБСЕ представили ряд креативных идей по карабахскому урегулированию
|Прогноз: На посту президента Армении Армен Саркисян поддержит стабильность в кризисный период
|Прогноз: Будущее Армении в проведении concordia politik
|Новоназначенный посол Армении вручил верительные грамоты президенту Румынии
|Кандидат в президенты от РПА попросил у Сержа Саргсяна время для раздумий и принятия окончательного решения
|Представители Омбудсмена Армении посетили членов группы "Сасна Црер"
|Серж Саргсян официально объявил имя кандидата от властей на пост президента страны – им является посол РА в Великобритании Армен Саркисян
|Нурсултан Назарбаев: Наше председательство в СБ ООН мы рассматриваем как доверие мирового сообщества к нашей стране
|В рейтинге FIFA Армения четвертый месяц остается на 90-м месте
|Армения подписала конвенцию СЕ о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием
|Посол Армении и спикер Палаты депутатов чешского парламента обсудили перспективы углубления и расширения отношений
|Экс-посол: За прошедшие 25 лет отношения между Арменией и Израилем не достигли уровня, к которому сегодня стремятся Иерусалим и Ереван
|Экс-посол Израиля в Армении: Развивать отношения с Ираном, Россией и Западом Армению вынуждает военная и политическая блокада Турцией и Азербайджаном
|В первой декаде февраля сопредседатели МГ ОБСЕ посетят регион
|Серж Саргсян направил телеграмму соболезнования президенту Республики Узбекистан
|Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспортных средств
|"Электрические сети Армении" предупреждают о плановых отключениях
|Президентом Армении станет посол РА в Великобритании Армен Саркисян
|"Human Rights Watch" в очередной раз раскритиковала Армению
|В СК Армении возбуждено уголовное дело в связи с ранением противником рядового Адибека Микояна
|В Кракове стартовала встреча глав МИД Армении и Азербайджана
|Министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении подал в отставку
|Посол: Нигерия заинтересована в развитии сотрудничества с Арменией в сфере горнорудной промышленности
|Армения с 1 апреля 2018 года запретит ввоз транспортных средств с правосторонним расположением руля
|МИД РА: Граждан Армении и армян в сгоревшем под Актюбинском автобусе нет
|Проектом новой сети общественного транспорта предусматривается втрое сократить действующие маршруты и транспортный парк
|Посол РА: Саммит МОФ станет крупнейшим международным мероприятием в Армении после ее независимости
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