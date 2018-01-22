Понедельник, 22 Января 2018 23:51

АрмИнфо. Выборы премьер-министра Армении в Национальном Собрании состоятся 17 апреля в 12:00 на специально созванном заседании. Об этом сообщила вице-спикер НС Арпине Ованнисян.

Пока официальных кандидатов на этот пост не выдвинуто, однако, по мнению экспертов, им станет нынешний президент Серж Саргсян, несмотря на то, что он давал обещание не возглавлять кабмин, если Армения перейдет на парламентскую форму правления. Не исключаются также шансы нынешнего премьера Карена Карапетяна.

В начале же марта парламент изберет четвертого президента, правящая Республиканская партия на этот пост намерена выдвинуть посла РА в Великобритании Армена Спркисяна, если он согласится. Оппозиционный блок «Елк» намерен выдвинуть депутата Артака Зейналяна.

Блок «Царукян» не намерен выдвигать кандидатов на посты президента и премьера.

Президентские Полномочия Сержа Саргсяна истекают 9 апреля.