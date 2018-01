Понедельник, 22 Января 2018 17:34

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Карен Карапетян вылетел в Давос на частном самолете, сообщили корреспонденту АрмИнфо в Управлении информации и по связям с общественностью правительства РА.

При этом в правительстве пояснили, что самолет был зафрахтован не на бюджетные деньги. На какие именно средства был зафрахтован частный борт, в правительстве отказались пояснить.

Меж тем, сразу после того, как на страничке премьера в Facebook появилась его фотография с борта, пользователи социальной сети задались вопросом, на какие средства глава Кабмина зафрахтовал лайнер, если учесть, что он сам постоянно призывает госаппарат к строжайшей экономии средств.

Сегодня днем премьер-министр Карен Карапетян опубликовал на своей странице в Фейсбуке фотографии из самолета и подписал их: “По пути в Давос” (On our way to # Davos). В одном самолете с Кареном Карапетяном находятся министр транспорта, связи и ИТ Ваан Мартиросян, исполнительный директор Фонда развития Армении Армен Авак Авакян и руководитель Центра стратегических инициатив Александр Хачатурян.

Делегация правительства Армении отправляется в Швейцарию, где примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. В рамках Давосского форума планируется провести ряд двусторонних и многосторонних встреч армянского премьера с руководителями государств, международных структур и представителями бизнеса. Карен Карапетян также примет участие во встрече "Неформальной группы мировых экономических лидеров" (IGWEL). В последний раз Армения участвовала во Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2009 году.