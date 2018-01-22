Отметим, что согласно данным Национальной статистической службы Армении, показатели неравенства в стране по методологии расчета так называемого коэффициента Джини (Gini coefficient), (согласно методике значение 0 равно полному равенству, а значение 1 соответствует полному неравенству, - ред.) этот показатель за последние 8 лет существенно возрос. Фактически потребительское неравенство в Армении с 2008 по 2016 годы возросло со значения 0.242 до 0.286. Уровень неравенства в общих доходах населения в свою очередь повысился с 0.339 до 0.375.

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