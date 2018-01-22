Понедельник, 22 Января 2018 17:10

АрмИнфо. Мультипликативный эффект всех реализуемых и запланированных инвестиционных проектов, будет проявляться постепенно и даст новый виток положительных социальных и экономических изменений, а также закрепит имидж Армении на международных площадках как страны, где комфортно жить, отдыхать и вести бизнес. Об этом заявил глава правительства Армении Карен Карапетян в интервью РИА Новости.

Премьер напомнил, что 13 ноября 2017 года в Ереване группа компаний "Ташир", компания "Электрические сети Армении" в рамках инициатив "Клуба инвесторов Армении" презентовали инвестиционную программу в сферe энергетики республики с общим объемом более одного миллиарда долларов США. В распределительные сети, входящие с 2015 года в актив группы компаний "Ташир", на реконструкцию текущей электроэнергетической инфраструктуры и внедрение автоматической системы коммерческого учета электроэнергии в ближайшие годы будут направлены инвестиции порядка 900 миллионов долларов США. Еще одним инвестиционным проектом группы компаний "Ташир" в сфере энергетики Армении станет строительство Шнохской ГЭС. Инвестиции в проект составят порядка 200 миллионов долларов США. Помимо вышеуказанного, как отметил Карен Карапетян, реализуются крупные инфраструктурные проекты, такие как строительство дорожного коридора "Север-Юг", строительство нового жилищного комплекса в столице, в процессе реализации проект по строительству нового этнического квартала "Ной" в Ереване, где, помимо жилого комплекса, будут расположены гостиницы, студии-мастерские живописи и национального промысла. Реализуется проект по восстановлению архитектурного заповедника "Кумайри" в исторической части города Гюмри. В процессе подготовки комплексные инвестиционные программы и по другим основным туристическим направлениям в нескольких регионах Армении. Крупные инвестиционные проекты стартовали в сферах горнодобывающей, а также легкой промышленности. В Армении день ото дня все большее распространение получает органическое и тепличное сельское хозяйство, производство которого имеет большой спрос. "Как известно, Армения пользуется международным авторитетом в сферах плодоовощной обработки, консервирования, производства сушеных фруктов и соков, а местная вода и алкогольная продукция стала визитной карточкой Армении", - заявил он.

По словам главы армянского правительства, мультипликативный эффект от всех этих проектов, естественно, будет проявляться постепенно и даст новый виток положительных социальных и экономических изменений, а также закрепит имидж Армении на международных площадках как страны, где комфортно жить, отдыхать и вести бизнес. "Вообще, должен сказать, что одна из наших основных целей - это создание максимально комфортных условий для ведения бизнеса в стране, и с учетом всего вышесказанного, могу заверить, что сейчас самое лучшее время, чтобы делать бизнес в Армении", - заключил Карен Карапетян.

Напомним, что 13 ноября 2017 года на презентации инвестиционной программы, в которой принял участие президент РА Серж Саргсян, группа компаний "Ташир", Клуб инвесторов Армении и международные финансовые институты инвестируют в ближайшие несколько лет в энергетический сектор Армении около $1 млрд. По словам вице-президента компании "Ташир" Карена Дарбиняна, инвестиции будут осуществляться по двум направлениям - распределительные сети и сфера выработки электроэнергии. В сфере гидроэнергетики важнейшей инвестицией станет строительство Шнохской ГЭС. Строительство станции мощность 120 МВт позволит обеспечить 6% от всего потребления электроэнергии в Армении и будет стоить около $200 млн. Что касается второго направления - распределительных сетей, то в ближайшие несколько лет в модернизацию инфраструктуры сетей будет инвестировано около $900 млн. По этому вопросу компания с 2016 года ведет переговоры с Азиатским банком развития и Европейским банком реконструкции и развития. Подписаны договоры о привлечении $160 млн. Будет также подписано соглашение с ЕАБР о привлечении еще $100 млн. Ведутся переговоры и с другими организациями. По словам Дарбиняна, "Ташир" планирует инвестировать также в сферы промышленности, недвижимости и телекоммуникаций. Он отметил, что главный принцип инвестирования - вложение без повышения тарифов. Кроме того, добавил он, 80% оборудования, которое будет использовано, должно быть произведено в Армении. Это предполагает, по предварительным данным, создание 2,5 тыс рабочих мест.

Группа компаний "Ташир", возглавляемая крупным российским бизнесменом армянского происхождения Самвелом Карапетяном и компания "Интер РАО" 30 сентября 2015 года подписали договор о купле-продаже электроэнергетических активов российского энергохолдинга в Республике Армения - ЗАО "Электросети Армении" и Разданская ТЭС. ЗАО "Электрические сети Армении" было создано в мае 2002 года в результате слияния четырех государственных региональных компаний по распределению и сбыту электроэнергии: "Ереванские электрические сети", "Северные электрические сети", "Южные электрические сети" и "Центральные электрические сети". Основным видом деятельности компании является регулируемое распределение и сбыт электроэнергии. Общая протяженность сетей составляет 36 тысяч км. Компания обслуживает порядка 985 000 потребителей. ЗАО "Электрические сети Армении" имеет эксклюзивную лицензию на трансмиссию и распределение электроэнергии на территории Республики Армения по гарантированным тарифам, рассчитываемым, исходя из затрат компании и регулируемой ставки возврата на инвестированный капитал.