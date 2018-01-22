Понедельник, 22 Января 2018 17:05

АрмИнфо. "Каждая страна сама решает, кого ей впускать на свою территорию, а кого нет",- так на просьбу корреспондента АрмИнфо прокомментировать запрет въезда в Грузию армянского оппозиционного деятеля, лидера партии "Еркир цирани" Заруи Постанджян, ответили в посольстве Армении в этой стране.

"Данное решение было принято сотрудниками пограничной службы Грузии, и если они посчитали, что есть причины для отказа Заруи Постанджян в пересечении госграницы, то посольство не имеет права вмешиваться в это или выяснять причину отказа",- заявил пресс-секретарь посольства Армении Арутюн Айрапетян. Он отметил, что посольство Армении в Грузии всегда защищало и защищает права своих граждан в сфере своих полномочий, однако данный вопрос выходит за рамки компетенций дипведомства, и с этим нельзя ничего поделать.

Попытки корреспондента АрмИнфо получить комментарии в Пограничной полиции Грузии не увенчались успехом.

В свою очередь глава фракции Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян 22 января на брифинге в Национальном Собрании посчитал безосновательными обвинения Постанджян относительно того, что грузинская сторона запретила ей въезд по просьбе властей Армении. "Если ее не пустили на территорию Грузии, значит, у пограничников были свои причины", - заявил Багдасарян, в качестве примера приведя тот факт, что в свое время власти Грузии не разрешали въезд в страну и члену РПА, председателю земляческого союза "Джавахк" Шираку Торосяну. При этом депутат заметил, что во время встреч со своими грузинскими коллегами представители РПА всегда пытаются выяснить причины подобных инцидентов.

Отметим, что 21 января грузинские погранички запретили лидеру партии "Еркир цирани" Заруи Постанджян въезд на территорию Грузии. Постанджян попыталась выяснить причины отказа, однако ей был представлен документ, в котором лишь отмечалось, что въезд в Грузию ей запрещен "в предусмотренных законом иных случаях".

Отметим, что Постанджян намеревалась посетить армянонаселенный район Грузии Джавахк и провести там акции по организации всеармянского восстания. В рамках этой инициативы Постанджян за последние несколько месяцев побывала в различных зарубежных странах, где есть большие армянские общины, и провела ряд акций.

На своей страничке в Facebook Постанджян написала, что и ранее с целью проведения акций бывала в Джавахке, и каких-либо проблем у нее не было. Она считает, что грузинская сторона запретила ее въезд в страну по просьбе властей Армении.