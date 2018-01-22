Понедельник, 22 Января 2018 16:37

АрмИнфо. "Партия АРФ "Дашнакцутюн" согласна с представителями правящей Республиканской партии относительно того, что рост цен в Армении не значителен и не усугубляет социально-экономическую ситуацию в стране. На этом фоне партия категорически не согласна с доводами оппозиционного блока "Елк" о необходимости пересмотра нового Налогового Кодекса, что приведет к снижению цен по республике.

Как заявил 22 января на брифинге в Национальном Собрании Армении секретарь фракции АРФ "Дашнакцутюн" Агван Варданян, если Налоговый Кодекс будет пересмотрен в сторону снижения процентных ставок, сократятся бюджетные поступления, и республика не сможет погасить долги, выплачивать пенсии и зарплаты.

Меж тем, депутат от оппозиционного блока "Елк" Геворг Горгисян заявил, что повышение цен на сегодняшний день является одной из самых главных проблем в Армении, с которой следует бороться. В этом свете он подчеркнул, что блок "Елк" продолжит акции протеста против повышения цен, и очередная акция состоится 5 февраля, заметив, что после первого митинга в республике была зафиксирована еще одна волна подорожания.

Касаясь заявления Варданяна о том, что государство не будет в состоянии погасить внешний долг, если пересмотрит Налоговый Кодекс и снизит налоги, Горгисян заметил, что о внешнем долге должно думать не население РА, а представители АРФ "Дашнакцутюн" и их коалиционные друзья из РПА. "У нас есть конструктивное предложение о том, как платить по счетам, не грабя свой народ", - отметил Горгисян, при этом назвав слушания о росте цен, которые пройдут в Парламенте 23 января, имитацией.

В свою очередь глава парламентской фракции правящей Республиканской партии Ваграм Багдасарян заявил, что инфляция в стране контролируема, и РПА не раз заявляла о том, что в Армении не будет искусственного повышения цен.

Багдасарян также заметил, что в случае пересмотра налогового законодательства и снижения процентных ставок, страна не сможет расплатиться с долгами, выплатить зарплаты и пенсии. "Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы сделать данную ситуацию максимально приемлемой для граждан страны. Если завтра во время слушаний, мы выявим виновных в росте цен, то данный человек или группа лиц будут обязательно наказаны", - подчеркнул депутат.

Варданян и Багдасарян также констатировали, что в Армении был зафиксирован минимальный показатель роста цен среди стран региона. В качестве обоснования своих слов, депутаты привели статистические данные, согласно которым цены в Армении возросли всего лишь на 2,6%, в то время как в соседних странах рост цен был зафиксирован на уровне 6,8% и больше.