Понедельник, 22 Января 2018 16:14

АрмИнфо. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на зимней сессии в Страсбурге 22 января выбрала нового председателя организации. Им стал член итальянской делегации Микеле Николетти.

Он сменит на этом посту Стеллу Кириакидес, которая возглавила организацию в октябре прошлого года, после того как глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт подал в отставку в связи с коррупционным скандалом.

Примечательно, что на зимней сессии ПАСЕ с речью выступит президент Армении Серж Саргсян.

Отметим, что 22 января в Страсбурге стартовала зимняя сессия ПАСЕ, которая продлится до 26 января. В повестку сессии включены вопросы, касающиеся отчета Мониторингового комитета по Боснии и Герцеговине, Эстонии, Греции, Венгрии и Ирландии, защиты региональных языков и языков национальных меньшинств и др. Также для обсуждения на зимней сессии поступили три обращения, два из которых связаны с палестино­израильским мирным процессом и ролью Совета Европы в этом процессе, третий - с антисемитизмом, исламофобией в Европе.