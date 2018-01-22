Понедельник, 22 Января 2018 15:20

АрмИнфо. Госслужба по безопасности продуктов питания Армении совместно с Минсельхозом РА разрабатывает законодательный пакет по регламентированию и ограничению ввоза в республику генно-модифицированных продуктов. Об этом на семинаре в Цахкадзоре сообщил глава ГСБПП Ишхан Карапетян.

Кроме того, по его словам, служба намерена имплементировать систему маркировки ГМО- продуктов, которые будут продаваться на отдельных прилавках. "Потребитель должен знать, что он покупает и делать осознанный выбор",- заметил Карапетян.

При этом он сообщил, что до нынешнего времени в Армению было импортировано лишь 100 кг ГМО-продуктов, что составляет менее 1% импортируемых товаров. "Я не думаю, что это опасный показатель. Хотя сам я также выступаю против реализации на армянском рынке ГМО-продуктов",- подчеркнул Карапетян.