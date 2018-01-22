Понедельник, 22 Января 2018 14:58

АрмИнфо.В 2017 году эпидемиологическая ситуация в Армении оставалась стабильной, были зафиксированы лишь отдельные случаи пищевого отравления, но каких-то массовых и системных случаев не наблюдалось. Об этом на семинаре в Цахкадзоре сообщил глава Госслужбы по безопасности продуктов питания Ишхан Карапетян.

Он это обусловил увеличением числа проверяемых службой объектов, которые в 2017 году составили 13794, вместо 855 2016 года. Число жалоб в службу в 2017 году достигло до 2531, вместо 833 2016 года. Карапетян подчеркнул, что особого внимания Госслужбы в 2017 году удостоились вопросы обеспечения безопасности процесса сбыта и продажи мяса и хлебопродуктов. Для обеспечения безопасности процесса сбыта и продажи мяса стартовала программа по открытию специализированных бойен. "18 действующих боен были переоснащены и приведены в соответствие с требуемыми стандартами, 2 новые практически готовы к сдаче в эксплуатацию, еще 21 планируется построить в рамках осуществляемой программы. Однако порядка 30 частников выразили готовность построить бойни на собственные средства, таким образом, в ближайшее время в Армении будет действовать достаточное количество специализированных и соответствующих нормам пищевой безопасности боен. Благодаря усилиям службы были приведены в соответствие к представленным стандартам и мясные пассажи на рынках по улице Хоренаци и Массиве, откуда осуществляется 90% сбыта мяса в Ереване",- сообщил Карапетян.

Что касается обеспечения санитарно-гигиенических норм при сбыте хлебопродуктов, то здесь внимание было акцентировано на транспортных средствах, разводящих эти продукты. "Раньше хлебопродукты развозились на легковушках в каких-то сомнительных ящиках, сейчас, по нашему требованию, это делается на специально адаптированных для этих целей машинах",- объяснил Карапетян.

Он также сообщил, что, благодаря проведенным службой работам, армянский мед стал экспортироваться в Китай, идет процесс по началу экспорта в Европу. "Вскоре мы приступим также к экспорту рыбы в европейские страны. На этом пути были пройдены многие процедуры, начиная от мониторинга до проведения аудита со стороны европейских организаций, и на этой основе лишь было выдано разрешение на экспорт меда и рыбы",- заметил Карапетян.

Он также сообщил, что в ближайшее время планируется ужесточить процедуры определения рискованности продуктов питания. Также Служба намерена имплементировать систему рейтингования продуктов питания. "По итогам рейтингования продукты будут помечены специальными маркировками, с тем, чтобы потребитель знал, что покупает и делал бы свой выбор осознанно",- объяснил Карапетян, добавив, что осуществлена также большая работа по модернизации лабораторий ведомства.

В ближайшее время Служба намерена ввести еще одно ноу-хау - оповещать потребителей о тех или иных новостях в сфере безопасности пищевых продуктов с помощью SMS. "Это поможет довести важную информацию до большего числа потребителей",- резюмировал Карапетян.

Отметим, что осуществляемая ведомством работа в тот же день была представлена и премьер-министру Карену Карапетяну, который выслушав ответ Ишхана Карапетяна, в частности, заметил: "Необходимо гармонизировать систему контроля за безопасностью пищевых продуктов с мировыми стандартами и проинформировать внешний мир об этом, чтобы повысить доверие к армянским товарам как за рубежом, так и внутри страны".