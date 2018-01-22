Понедельник, 22 Января 2018 14:50

АрмИнфо. Недавно взятый на вооружение тезис властей Армении "нация-армия-церковь" - ни что иное как всего лишь новое воплощение практики подавления воли граждан. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Армянского центра стратегических и национальных исследований Манвел Саркисян.

"Армянский, бесстыдный по своей природе, криминально-олигархический режим испытывает страх исключительно в отношении угрозы собственной физической ликвидации. Однако, это не мешает его участникам апеллировать к нравственным категориям, призывам к совести, нравоучениям, морали, желанию пристыдить любого, критикующего власть имущих, человека. И деятельность министра обороны Армении Вигена Саргсяна и ее защита апологетами властей - наиболее свежий факт, подтверждающий данное наблюдение", - подчеркнул он.

В этом свете, аналитик отметил призывы криминально-олигархического режима к совести общества, к смирению с собственными действиями в направлении новых поборов с граждан для "помощи военнослужащим". Саркисян особо выделил стремление призывающих, в первую очередь, пристыдить граждан указывающих на факты коррупции и казнокрадства в армии.

"На первый взгляд, узурпировавшим у общества национальное богатство и госуправление деятелям больше всего следует опасаться перевода своего диалога с обществом в плоскость нравственности. Однако, парадоксальным образом, но морально-нравственные категории стали в устах власти излюбленной категорией. Иными словами, демагогия на базе морали и нравственности в руках власти стала апологетикой узурпации прав других граждан", - подчеркнул он.

По оценкам аналитика, ненависть любого узурпатора в отношении тех, у кого он узурпировал богатство и права рождается из страха за возможное возмездие, порождая насилие с целью узурпация у общества последнего - свободной воли. Подобное же насилие без целенаправленной.

Саркисян отмечает, что наиболее излюбленным методом властей по дезориентации общественного сознания в Армении является, сопровождаемое шантажом и неминуемыми потерями в будущем, внушение чувства вины за дестабилизацию и подрыв обороноспособности страны.

"Тем не менее, мы все видим как демагогия плутократической власти теряет свою эффективность день ото дня. И то что в деле своего спасения эта власть в качестве последнего ресурса своей моральной демагогии стала использовать судьбы пострадавших в войне военнослужащих в очередной раз свидетельствует о беспредельности ее бессовестности", - подытожил Саркисян.