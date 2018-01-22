Понедельник, 22 Января 2018 14:47

АрмИнфо. "Кандидат в президенты от Республиканской партии Армении долгое время провел за рубежом и как следствие не участвовал в многочисленных внутриполитических интригах, и это необходимо рассматривать в позитивном русле", - об этом 22 января на брифингах в Национальном Собрании Армении заявил секретарь парламентской фракции АРФ "Дашнакцутюн" Агван Варданян, касаясь кандидатуры Армена Саркисяна на пост президента РА.

Варданян отметил, что Армен Саркисян по всем своим показателям вполне достойный кандидат, учитывая его профессиональные, политические и человеческие качества. Депутат заявил, что в прессе много говорилось о том, что Саркисян не занимался политикой и долгое время не жил в Армении, однако, учитывая тот факт, что мы живем в век информационных технологий, это не означает, что он был оторван от тех событий, которые происходили в Армении. Относительно того, кого выдвинут в кандидаты в президенты в случае отказа Армена Саркисяна, Варданян посоветовал дождаться ответа и не строить предположений.

В свою очередь депутат от фракции "Елк" Геворг Горгисян заявил, что блок попытается выдвинуть своего кандидата в президенты. Касаясь кандидатуры Армена Саркисяна, Горгисян заметил, что, несмотря на то, что тот не участвовал в ряде интриг, в фальсификации выборов и других нелицеприятных для РПА внутригосударственных процессах, тот факт, что он кандидат от республиканцев, уже звучит как диагноз. При этом он заявил, что представители фракции на встрече с кандидатом в президенты представят ему ту реальность, которая сейчас царит в Армении, и если после этого он согласится стать президентом, то это будет еще одним крупным минусом с его стороны.

Также депутат отметил, кандидат в президенты от блока "Елк" Артак Зейналян ничем не уступает Армену Саркисяну, и если РПА действительно не боится конкуренции, то ей следует добавить недостающие 18 подписей для того, чтобы Артак Зейналян смог баллотироваться. Касаясь позиции блока "Царукян" на президентских выборах, Горгисян спрогнозировал, что, скорее всего, его голоса прибавятся к голосам АРФ "Дашнакцутюн" и РПА.

Касаясь предложения Горгисяна к РПА поддержать выдвижение кандидата в президенты от блока "Елк", глава фракции Республиканской партии Ваграм Багдасарян посчитал это нелогичным. "Как может правящая партия поддержать кандидата от оппозиции. Тем более, что в парламенте достаточно оппозиционных депутатов, и их голосов хватит для выдвижения собственного кандидата. А то, что блок "Елк" не может заручиться голосами другой оппозиционной силы, говорит лишь о разрозненности оппозиции",- заметил он, при этом заверив, что если "Елк" хочет сотрудничать с РПА, последняя готова протянуть ей руку помощи. "Имея всего 9 голосов в парламенте, выдвигать своего кандидата без какой-либо поддержки несерьезно, ничего подобного нет во всем мире, а наш кандидат не нравится представителям "Елка" только потому, что он является нашим кандидатом", - отметил Багдасарян.

Отметим, что представители блока "Царукян" в очередной раз не явились на брифинг, и их точку зрения относительно данного вопроса выяснить не удалось.

Напомним, что президент Армении Серж Саргсян 19 января заявил о том, что предложил послу страны в Соединенном Королевстве Армену Саркисяну выдвинуться кандидатом в президенты от Республиканской партии. Последний пообещал дать ответ лишь после консультаций с общественно-политическими кругами Армении, представителями Арцаха и Диаспоры. Парламентские выборы в Армении пройдут в начале марта. По реформированной Конституции, президента избирает парламент 35 голосов. В случае второго и последующих туров ценз на избрание снижается. Полномочия Сержа Саргсяна истекают 9 апреля.