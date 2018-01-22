Понедельник, 22 Января 2018 14:23

АрмИнфо.Смена власти - первый шаг в реализации давно назревших в Армении радикальных реформ. Подобное мнение АрмИнфо выразил заместитель председателя партии "Наследие" Армен Мартиросян.

"Для достижения смены власти и реализации впоследствии подобных реформ активность гражданского общества является необходимым условием. Однако, привести наше общество в состояние подобной активности способно лишь объединение оппозиции. Время показало, что без объединенной оппозиции реализация каких-либо серьезных шагов в Армении просто невозможна. Это точка зрения нашей партии", - заявил он.

Мартиросян оценил последние подорожания топлива и сжатого газа как процесс, который однозначно отразятся на населении негативно, напомнив, что о том, что членство Армении в ЕАЭС приведет к подорожанию целого ряда товаров "Наследие" говорило еще до вступления страны в 2013-м году в Таможенный союз. Проблемы с подоходным налогом еще более увеличить "тень" в экономике, что негативно отразиться на наших гражданах, в первую очередь на остатках среднего класса", - заметил политик.

Мартиросян также сообщил, что ввиду возвращения из США лидера "Наследия" Раффи Ованнисяна, на днях будет созвано заседание правления партии для организации ее действий в преддверии апреля. Решение же о проведении митингов до апреля будет принято по мере возникновения необходимости. При этом, возможность объединения оппозиции политик прямо увязывает с состоянием общества, периодическим сдвигам в геополитической обстановке вокруг Армении.

19 января действующий президент Армении Серж Саргсян фактически объявил посла РА в Великобритании, экс-премьера Армении Армена Саркисяна кандидатом правящей Республиканской партии на пост президента страны. Президентские выборы в Армении пройдут 2 марта, президент будет избираться депутатами парламента, в котором большинство мандатов принадлежат РПА. Далее в апреле новый президент назначит нового премьер-министра от всё той же РПА.

На референдуме 6 декабря 2015 года 66,2% граждан проголосовали "за" внесение в Конституцию поправок превращающих Армению в парламентскую республику, в которой реальная власть будет сконцентрирована в руках премьер-министра. Новый президент будет лишен рычагов влияния на внешнюю и оборонную политику. Вооруженные силы будут подчиняться министру обороны, а функции верховного главнокомандующего в период военных действий отводятся премьеру. Основным же кандидатом на пост премьера от РПА является ее лидер Серж Саргсян.