Понедельник, 22 Января 2018 14:08

АрмИнфо. Глава Государственной службы по безопасности продуктов питания Армении Ишхан Карапетян не захотел прокомментировать нашумевшее дело по поставкам Министерству обороны РА маргарина вместо масла, лабораторное исследование которого проводилось сотрудниками ГСБПП.

"В настоящее время дело находится в ведении Службы национальной безопасности Армении, и комментарии на сей счет полномочно давать лишь это ведомство, мы же тщательно наблюдаем за развитием ситуации",- заявил Карапетян, добавив, что пока вина не доказана необходимо исходить из принципа презумпции невиновности.

Отметим, что в настоящее время в ведении СНБ находится дело о поставках Министерству обороны крупных партий маргарина вместо сливочного масла, в результате чего поставляющие организации получили незаконную сверхприбыль в размерах десятков млн драмов. Примечательно, что поставляемая продукция проходила лабораторное исследование в Госслужбе по безопасности продуктов питания, в результате которого был выдан соответствующий сертификат. По информации СМИ, по делу помимо руководства компаний-поставщиков, проходят также уже бывшие сотрудники лаборатории ГСБПП и Минобороны.