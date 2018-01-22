Понедельник, 22 Января 2018 13:54

АрмИнфо. Индия поддерживает переговоры, проводимые по урегулированию нагорно-карабахского конфликта при посредничестве Минской группы ОБСЕ. Об этом сказал Trend посол Индии в Азербайджане Санджай Рана.

Дипломат отметил, что наиболее верным путем для решения подобных конфликтов являются мирные переговоры. "Мы поддерживаем эти переговоры, проводимые при посредничестве Минской группы ОБСЕ. Индия всегда поддерживала принципы территориальной целостности и суверенитета", - сказал Рана. Дипломат выразил надежду своей страны на то, что конфликт будет урегулирован, и в регионе наступит мир.