Понедельник, 22 Января 2018 13:36

АрмИнфо. Глава Госслужбы по безопасности продуктов питания Армении Ишхан Карапетян не видит ничего предосудительного в продаже азербайджанских товаров на армянском рынке, если они соответствуют нормам пищевой безопасности. Об этом он заявил на семинаре в Цахкадзоре, рассматривая вопрос в призме безопасности и контроля реализуемых на армянском рынке товаров.

"Я не думаю, что стоит остро реагировать на появление товаров азербайджанского производства на армянском рынке, если они соответствуют стандартам безопасности, другое дело, что эти товары необходимо тщательно проверять. Однако, если они соответствуют предлагаемым стандартам и нормам, не думаю, что есть повод для беспокойства. Вряд ли кто откажется, скажем, от черной икры, если она произведена в Азербайджане",- заметил Карапетян, при этом подчеркнув, что каких-либо законодательных ограничений и запретов на ввоз азербайджанских товаров в Армению нет. "Да и не думаю, что было бы правильно вводить подобные санкции",- отметил он, при этом, призвав потребителей в случае нахождения в продаже товаров азербайджанского производства обращаться в Службу для их проверки на предмет безопасности.

Отметим, что на прилавках страны время от времени появляются товары азербайджанского производства, что вызывает в армянском обществе беспокойство и негативную реакцию.