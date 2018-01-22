|Коалиционные партии Армении считают, что "незначительный" рост цен в республике не влияет на социально-экономическую ситуацию в стране
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|Политик: Смена власти - первый шаг в реализации назревших в Армении радикальных реформ
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|Глава ГССП не видит ничего предосудительного в продаже азербайджанских товаров на армянском рынке, если они соответствуют нормам пищевой безопасности
|24-26 января в большинстве регионов Армении время от времени будут наблюдаться осадки
|Армия обороны НКР выступила с заявлением в связи с милитаристскими действиями Азербайджана
|На территории Армении есть труднопроходимые дороги
|В рамках акции “Счастливчик месяца” Банка ВТБ (Армения) уже объявлены имена 4-х победителей
|В ереванской маршрутке взорвался газовый баллон: есть пострадавший
|Президент Армении 22-24 января с рабочим визитом посетит Францию
|В течение ближайших дней температура воздуха в Армении существенно не изменится
|За минувшую неделю ВС Азербайджана около 150 раз нарушили режим прекращения огня
|Представитель МИД Арцаха: Призыв МИД Азербайджана к французскому правительству препятствовать визитам граждан Арцаха неправомочен
|Помощники экс-президента США принесли извинения за то, что администрация Обамы не признала Геноцид армян
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|Правительство Армении на уровне премьера на сей раз обеспечит свое присутствие на Всемирном экономическом форуме
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|Экс-посол Израиля в Армении: Развивать отношения с Ираном, Россией и Западом Армению вынуждает военная и политическая блокада Турцией и Азербайджаном
|В первой декаде февраля сопредседатели МГ ОБСЕ посетят регион
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|В СК Армении возбуждено уголовное дело в связи с ранением противником рядового Адибека Микояна
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|Посол: Нигерия заинтересована в развитии сотрудничества с Арменией в сфере горнорудной промышленности
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АрмИнфо. Согласно метеорологическим прогнозам, с 22-23 января на территории Армении ожидается погода без осадков. 24-26 января в большинстве регионов время от времени будут наблюдаться осадки, в отдельных местах - усиление ветра с порывами до 15-20 м/с.
Как сообщает пресс-служба МЧС Армении, температура воздуха существенно не изменится. В столице Ереване с 22-23 января ожидается погода без осадков. С 24-26 января время от времени будут наблюдаться осадки. Во вторник днем ожидается 8-10 градусов тепла, однако со среды температура воздуха понизится до 7-9 градусов выше нуля.
|Коалиционные партии Армении считают, что "незначительный" рост цен в республике не влияет на социально-экономическую ситуацию в стране
|Стало известно имя нового президента ПАСЕ
|В Армении ГМО-продукты будут продаваться со специальной маркировкой на отдельных прилавках
|Глава Госслужбы по безопасности продуктов питания рассказал о нововведениях сферы
|Аналитик: Тезис властей Армении "нация-армия-церковь" - новое воплощение практики подавления воли граждан
|Мнения парламентских сил Армении относительно представленной Сержем Саргсяном кандидатуры в президенты РА кардинально расходятся
|Политик: Смена власти - первый шаг в реализации назревших в Армении радикальных реформ
|Глава Государственной службы по безопасности продуктов питания Армении не захотел комментировать дело по поставкам Минобороны РА маргарина вместо масла
|Дипломат: Индия поддерживает переговоры, проводимые по урегулированию карабахского конфликта при посредничестве МГ ОБСЕ
|Глава ГССП не видит ничего предосудительного в продаже азербайджанских товаров на армянском рынке, если они соответствуют нормам пищевой безопасности
|24-26 января в большинстве регионов Армении время от времени будут наблюдаться осадки
|Армия обороны НКР выступила с заявлением в связи с милитаристскими действиями Азербайджана
|На территории Армении есть труднопроходимые дороги
|В рамках акции “Счастливчик месяца” Банка ВТБ (Армения) уже объявлены имена 4-х победителей
|В ереванской маршрутке взорвался газовый баллон: есть пострадавший
|Президент Армении 22-24 января с рабочим визитом посетит Францию
|В течение ближайших дней температура воздуха в Армении существенно не изменится
|За минувшую неделю ВС Азербайджана около 150 раз нарушили режим прекращения огня
|Представитель МИД Арцаха: Призыв МИД Азербайджана к французскому правительству препятствовать визитам граждан Арцаха неправомочен
|Помощники экс-президента США принесли извинения за то, что администрация Обамы не признала Геноцид армян
|На дороге Степанцминда-Ларс с российской стороны скопилось 160 автомобилей
|Спикер парламента Армении выразил соболезнования руководителям Законодательных палат Узбекистана
|В Ереване проходит шествие блока "Елк" против повышения цен
|Правительство Армении на уровне премьера на сей раз обеспечит свое присутствие на Всемирном экономическом форуме
|Левон Саркисян избран новым главой Попечительского совета "Матенадарана"
|Глава Делегации ЕС отказался комментировать кандидатуру на пост президента Армении от Республиканской партии
|Керри Кавано: Инциденты на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск несут в себе риск возобновления масштабных боевых действий в любое время
|Парламентские силы Армении воздерживаются от комментариев относительно кандидата в президенты от РПА
|Мамедъяров: В Кракове сопредседатели МГ ОБСЕ представили ряд креативных идей по карабахскому урегулированию
|Прогноз: На посту президента Армении Армен Саркисян поддержит стабильность в кризисный период
|Прогноз: Будущее Армении в проведении concordia politik
|Новоназначенный посол Армении вручил верительные грамоты президенту Румынии
|Кандидат в президенты от РПА попросил у Сержа Саргсяна время для раздумий и принятия окончательного решения
|Представители Омбудсмена Армении посетили членов группы "Сасна Црер"
|Серж Саргсян официально объявил имя кандидата от властей на пост президента страны – им является посол РА в Великобритании Армен Саркисян
|Нурсултан Назарбаев: Наше председательство в СБ ООН мы рассматриваем как доверие мирового сообщества к нашей стране
|В рейтинге FIFA Армения четвертый месяц остается на 90-м месте
|Армения подписала конвенцию СЕ о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием
|Посол Армении и спикер Палаты депутатов чешского парламента обсудили перспективы углубления и расширения отношений
|Экс-посол: За прошедшие 25 лет отношения между Арменией и Израилем не достигли уровня, к которому сегодня стремятся Иерусалим и Ереван
|Экс-посол Израиля в Армении: Развивать отношения с Ираном, Россией и Западом Армению вынуждает военная и политическая блокада Турцией и Азербайджаном
|В первой декаде февраля сопредседатели МГ ОБСЕ посетят регион
|Серж Саргсян направил телеграмму соболезнования президенту Республики Узбекистан
|Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспортных средств
|"Электрические сети Армении" предупреждают о плановых отключениях
|Президентом Армении станет посол РА в Великобритании Армен Саркисян
|"Human Rights Watch" в очередной раз раскритиковала Армению
|В СК Армении возбуждено уголовное дело в связи с ранением противником рядового Адибека Микояна
|В Кракове стартовала встреча глав МИД Армении и Азербайджана
|Министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении подал в отставку
|Посол: Нигерия заинтересована в развитии сотрудничества с Арменией в сфере горнорудной промышленности
|Армения с 1 апреля 2018 года запретит ввоз транспортных средств с правосторонним расположением руля
|МИД РА: Граждан Армении и армян в сгоревшем под Актюбинском автобусе нет
|Проектом новой сети общественного транспорта предусматривается втрое сократить действующие маршруты и транспортный парк
|Посол РА: Саммит МОФ станет крупнейшим международным мероприятием в Армении после ее независимости
|Глава МВД Грузии посетит Армению
|Спикер парламента Армении направил телеграмму соболезнования председателю Меджлиса Ирана
|Арсен Венгер: "Арсеналу" нравится игра Мхитаряна, а зарплата не проблема
|Премьер-министр Армении призвал фундаментально решить вопрос с накопленной задолженностью физических и юридических лиц
|Дипломат: Франция приветствует любые встречи, направленные на долгосрочное урегулирование карабахского конфликта
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