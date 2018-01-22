Понедельник, 22 Января 2018 13:27

АрмИнфо. Согласно метеорологическим прогнозам, с 22-23 января на территории Армении ожидается погода без осадков. 24-26 января в большинстве регионов время от времени будут наблюдаться осадки, в отдельных местах - усиление ветра с порывами до 15-20 м/с.

Как сообщает пресс-служба МЧС Армении, температура воздуха существенно не изменится. В столице Ереване с 22-23 января ожидается погода без осадков. С 24-26 января время от времени будут наблюдаться осадки. Во вторник днем ожидается 8-10 градусов тепла, однако со среды температура воздуха понизится до 7-9 градусов выше нуля.