Понедельник, 22 Января 2018 12:36

АрмИнфо. Армия обороны НКР выступила с заявлением в связи милитаристскими действиями Азербайджана на карабахско- азербайджанской линии соприкосновения войск.

"После того как 20 января в северном направлении линии соприкосновения карабахско- азербайджанских войск, противник после нанесения по армянским позициям удара из миномета, закрепленного к беспилотному летательному аппарату, по оперативным данным АО выяснилось, что в том же направлении другой населенной линии ВС Азербайджана ввели в действие еще один ударный БПЛА, но в этот раз вместо миномета использовав ручную гранату, встроенную в обычный стакан. Примечательно, что страна, постоянно твердящая о военном бюджете в порядка $ 4 млрд., в 21 веке использует "военно-технические" средства кустарного производства, которые веще в 20 веке использовали афганские моджахеды, а затем террористы "исламского государства"", - отмечается в заявлении АО НКР.

Вместе с тем подчеркивается, что АО НКР не понесла потерь в результате данных действий противника.