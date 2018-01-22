Понедельник, 22 Января 2018 10:59

АрмИнфо. По положению на 09:30 часов 22 января на территории Армении есть труднопроходимые дороги.

Как сообщает МЧС Армении, 21 января днем, 22-23 января ожидается погода без осадков, 24-26 января в большинстве регионов Армении время от времени ожидаются осадки, в отдельных районах ожидается ветер со скоростью 15-20 м/с.

Труднопроходимы участок дороги Сотк-Карвачар и перевал Варденяц. "Исходя из неблагоприятных погодных условий, просим водителей передвигаться исключительно на зимней резине", - говорится в сообщении ведомства.

Вместе с тем, МЧС Армении со ссылкой на МВД Грузии, а также управление МЧС РФ по Северной Осетии сообщает, что автодорога Степанцминда-Ларс открыта для проезда всех видов транспортных средств. По положению на 11:00 часов 21 января на КПП Верхний Ларс с российской стороны скопилось 279 фур.