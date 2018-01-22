Понедельник, 22 Января 2018 09:41

АрмИнфо.Для активных держателей кредитных карт Companioncards Банка ВТБ (Армения) была объявлена акция “Счастливчик месяца”. По итогам акции уже 4 счастливчика выиграли призы по 100 тыс. драмов РА каждый.Победителями стали: Мшецян Мариам Рубеновна, Алексанян Ерванд Мясникович, Саргсян Сережа Амазаспович, Наапетян Эдвард Тумасович. Как сообщает пресс-служба банка, акция стартовала 25-го октября 2017 года и будет действовать до 25 апреля 2018 года включительно. В указанный период,пользуясь кредитной картой CompanionCard и максимально используя свой кредитный лимит, клиентыБанка – физические лица смогут получать денежные вознаграждения на сумму 100 тыс. драмов РА ежемесячно. Участниками акции “Счастливчик месяца” становятся как новые, так и действующие клиенты Банка –держатели картCompanioncard с неиспользованным кредитным лимитом.

Кредитную карту CompanionCard клиенты Банка ВТБ (Армения) получают, оформляя один из следующих видов кредитных продуктов Банка: ипотеку, автокредит, кредит в рассрочку, потребительский кредит без имущественного обеспечения и под имущественное обеспечение.

В конце каждого месяца в период действия акции Банк определяет двух победителей, которые в течение данного месяца обеспечили использование кредитной линии на своей картe на максимальную сумму.

Более подробно об условиях акции “Счастливчик месяца” можно ознакомиться на сайте Банка, в филиалах Банка и в Единой информационной службе Банка по номеру 87-87.