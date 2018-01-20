Суббота, 20 Января 2018 15:14

АрмИнфо. В министерство по чрезвычайным ситуациям Армении 19 января в 22:51 поступило сообщение о том, что на автомобильной газозаправочной станции (АГЗС), расположенной близ церкви в столичном районе Давидашен, взорвался газовый баллон.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на место

выехали три боевых расчета, а также оперативная группа Национального центра кризисного управления. Выяснилось, что на территории ООО "Кар Газ Сервис", по адресу ул. Сасна Црер 1/5, взорвался газовый баллон, установленный в пассажирском микроавтобусе марки "ГАЗель", обслуживающем маршрут N58 (водитель 1988 года рождения). В результате взрыва один из баллонов оказался на крыше газозаправочной станции.

В результате взрыва пострадал работник АГЗС (К.,1986 года рождения). Он был госпитализирован в медцентр "Армения". Врачи оценили его состояние как тяжелое. Были повреждены также припаркованные недалеко автомобили марки "ГАЗель" (водитель Л.Г., 1954 года рождения) и "Opel Astra J" (водитель А.Н., 1985 года рождения).