Суббота, 20 Января 2018 15:00

АрмИнфо.Президент Армении Серж Саргсян 22-24 января с рабочим визитом посетит Францию - Париж и Страсбург. В рамках визита 22- 23 января состоятся встречи с президентом Эммануэлем Макроном, председателем Сената Жераром Ларше, спикером Национального Собрания Франсуа де Рюжи, а также членами депутатской группы дружбы Франция-Армения.

Как сообщили в пресс-службе главы армянского государства, итоги встречи двух президентов будут представлены во время совместной пресс-конференции.

Президент Саргсян в мэрии Парижа проведет встречу с мэром Анн Идальго и представителями армянской общины Франции.

24 января президент Серж Саргсян в Страсбурге примет участие в зимней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), где выступит с речью и ответит на интересующие парламентариев вопросы. Намечены также встречи с Генеральным секретарём Совета Европы Торбьёрном Ягландом, председателем Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Гвидо Раймонди, председателем Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) Джанни Букиккио и новоизбранным председателем ПАСЕ.