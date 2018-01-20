Суббота, 20 Января 2018 14:14

АрмИнфо. В течение ближайших дней температура воздуха в Армении существенно не изменится.

Согласно информации МЧС Армении, днем 20-го в марзе Сюник и в Арцахе, 24- го время от времени ожидаются осадки, в отдельных местах ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. С 21-23, 25-го ожидается погода без осадков.

Ветер южный с порывами до 3-8 м/с. Температура воздуха существенно не изменится.

В столице Ереване днем 20-го, 24-го января время от времени ожидаются осадки. С 21- 23, 25-го ожидается погода без осадков. Температура воздуха с 20 по 22 января будет держатся на уровне 10-12 градусов выше нуля, с 23-го января - 8-10 градусов тепла.