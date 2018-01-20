Суббота, 20 Января 2018 14:10

АрмИнфо.С 14 по 20 января на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС Азербайджана около 150 раз нарушили режим прекращения огня. Как сообщили в пресс-службе оборонного ведомства Арцаха, ВС Азербайджана в направлении армянских позиций произвели более 1800 выстрелов.

"Передовые подразделения Армии обороны владеют оперативно-тактической ситуацией и продолжают уверенно выполнять стоящую перед ними боевую задачу", - говорится в сообщении. -