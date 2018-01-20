Суббота, 20 Января 2018 13:40

АрмИнфо. Призыв министра иностранных дел Азербайджана к французскому правительству препятствовать визитам граждан Арцаха неправомочен и является грубым нарушением прав и свобод граждан Республики Арцах, в частности, права на свободу передвижения.

Об этом заявила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Арцаха Ани Саргсян, комментируя призыв министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова к правительству Франции не допускать в эту страну въезд граждан Арцаха.

Как передает Арцахпресс, по словам Ани Саргсян, в целом складывается парадоксальная ситуация, когда страна, в которой, согласно отчетам международных правозащитных организаций, ситуация с правами человека является одной из наихудших в мире, пытается экспортировать свои стандарты в другие страны.

Ани Саргсян подчеркнула, что азербайджанская политика отрицания индивидуальных и коллективных прав граждан Республики Арцах является одной ключевых составляющих общей стратегии Азербайджана по изоляции Арцаха и продолжению конфронтации, что противоречит логике урегулирования конфликта, которая основана на уважении и соблюдении прав человека.