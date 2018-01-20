Суббота, 20 Января 2018 13:27

АрмИнфо. Помощники экс-президента США Барака Обамы Бен Родс и Саманта Пауэр принесли извинения за то, что не признавали Геноцид армян в Османской империи, передает Politico.

"Это была ошибка. Мы должны были признать геноцид армян", - сказал Родс, который занимал пост заместителя советника по национальной безопасности в администрации Обамы. По его словам, администрация слишком беспокоилась о том, чтобы не оскорбить Турцию. "Приношу свои извинения", - заявила Саманта Пауэр. Экс постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр выразила сожаление, что американские власти за 8 лет президентства Барака Обамы не признали Геноцид армян. "Мне жаль, что мы разочаровали так много американских армян", - отметила она.

Напомним, что, будучи кандидатом в президенты в 2008 году, Обама пообещал, что официально признает Геноцид армян историческим фактом. Тем не менее, в период пребывания на посту президента он ни разу не произнес слова "геноцид". Президент США Барак Обама в ходе своего заявления к 100-летию массовых убийств армян также избегал слова "геноцид". Обама использовал формулировку "Мец Егерн" (большая резня ред.). При этом он заявил, что чтит память жертв этой трагедии, и считает необходимым извлечь уроки из истории с тем, чтобы впредь не допустить повторения подобных событий.