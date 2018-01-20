Суббота, 20 Января 2018 13:21

АрмИнфо.20 января, по положению на 10:00, на территории Армении есть труднопроходимые автодороги, сообщает пресс-служба МЧС РА.

Согласно информации, закрыт перевал Варденяц. Труднопроходима автотрасса Сотк- Карвачар. На автодорогах Котайкской области местами наблюдается гололедица. В Гегаркуникской области и на дороге Сисиан-Мегри идет слабый снег.

МЧС Армении рекомендует водителям ездить на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.

"Согласно полученным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия и департамента ЧС МВД Грузии данным, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспортных средств", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что по данным центра кризисного управления МЧС России по Северной Осетии, 20 января, по положению на 08:10, с российской стороны на границе наблюдалось скопление 160 автомобилей

- 133 грузовиков и 27 легковых автомобилей.