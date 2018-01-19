Пятница, 19 Января 2018 19:26

АрмИнфо. Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян 19 января направил соболезнования спикеру Законодательной палаты Узбекистана Нурдинжону Исмоилову и председателю Сената Республики Нигматилла Юлдашеву. Об этом сообщает пресс-служба Парламента.

В телеграмме, в частности, говорится: "С глубокой печалью восприняли трагическую весть о возгорании пассажирского автобуса в Актюбинской области Казахстана, ставшем причиной гибели граждан Узбекистана. От имени Национального Собрания Республики Армения и от себя лично выражаю глубокие соболезнования и поддержку Вам и дружественному народу Узбекистана. Родным и близким погибших желаем стойкости и терпения, а раненым - скорейшего выздоровления".

Отметим, что в результате пожара заживо сгорели более 50 человек.