Участники шествия также толкают по улицам Еревана зеленый автомобиль марки ВАЗ 21- 01, который, по словам одного из лидеров блока "Елк" Никола Пашиняна, символизирует экономику Армении, которая постоянно буксует и ее постоянно надо "подталкивать". "На днях премьер Армении Карен Карапетян посоветовал перейти водителям на использование газа вместо бензина, поскольку последний подорожал, но так как вместе с бензином подорожал и газ, то гражданам Армении не остается ничего другого, как толкать свои автомобили",- заявил Пашинян.

До начала шествия к участникам акции обратились лидеры блока "Елк". Так, депутат Эдмон Марукян заявил, что причиной повышения цен на ряд товаров стал новый Налоговый Кодекс, согласно которому были подняты многие виды налогов, которые привели к тотальному подорожанию в республике. "С января 2018 года поднялись цены на дизельное топливо, бензин, на сжатый газ, что привет к повышению цен на все остальные продукты. Это вовсе не связано с членством республики в Евразийском экономическом союзе, а обусловлено повышением налогов. Если мы объединимся, то нам удастся вынудить власти изменить этот Налоговый Кодекс ", - заявил Марукян.

В свою очередь, депутат, экс-премьер Армении Арам Саркисян заявил, что это единственный и действенный способ борьбы против подорожаний. "Если мы будем бездействовать, ничего не изменится. Скоро на улицу выйдут все больше граждан, жители областей, а мы как оппозиция будем держать руку на пульсе. Это начало нового политического процесса", - отметил депутат, подчеркнув, что единственным способом борьбы против власти являются уличные акции протеста. " В последние время я часто слышу фразу о том, что жители нашей страны, общество разочаровано и отчаялось. Говоря так, мы становимся еще более разочарованными и отчаявшимися, а будучи таковыми мы ничего не добьемся. Если власти бьют по карману человека, он выходит на улицу. В марте, апреле к нам присоединятся другие люди, которые не смогут решить свои элементарные проблемы, крестьяне, которые не смогут возделывать землю из-за того, что не будут в состоянии покупать дизтопливо для тракторов. Если руководство страны увидит, что к нам присоединилось много людей, оно поймет, что воспроизведение власти не такое уж и легкое дело, хотя бы до тех пор, пока общество борется против этого",- резюмировал депутат.

В свою очередь глава фракции "Елк" Никол Пашинян отметил, что сегодня брат президента Армении Левон Саркисян был избран главой попечительского совета Института древних рукописей "Матенадаран". В ответ на это участники акции стали скандировать "Позор! Позор!" Как отметил депутат, всего за 4 года Левон Саркисян получил сначала кандидатскую, а потом и докторскую научные степени. "Нам остается только догадываться, какие научные степени получил за эти годы младший брат президента Сашик Саркисян. Хотя, что уж там говорить, он достоин должности главы Академии наук, так как он "доктор и профессор в математических наук"", - съязвил Пашинян.

Он также подчеркнул, что целью шагов блока "Елк" является прекращение процесса обнищания народа. "Повышение цен и налогов означает, что граждане все больше будут зависеть от предвыборных взяток в 10.000 драмов. Наша цель вытащить людей из той ямы, в которую их закинула Республиканская партия Армении и Серж Саргсян, освободить его из десятитысячных оков предвыборных взяток. Я призываю вас взять меня за руку и выйти из этой ямы. Нам нужно, чтобы вы верили не в нас, а в себя. Мы лишь являемся техническим средством на этом пути, как только вы выйдете из ямы, мы станем второстепенными игроками, хозяевами своих судеб будете вы. Верьте в свои силы. Наша цель очень конкретная, мы должны заставить парламентское большинство спустить цены", - заключил депутат.