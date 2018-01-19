Пятница, 19 Января 2018 16:50

АрмИнфо.Правительство Армении в 2018 году нашло время для участия в работе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, где встречются ключевые политики своего времени, главы международных организаций и знаменитые общественные деятели. Премьер-министр Армении Карен Карапетян 22 января с рабочим визитом отбудет в Швейцарию для участия в ежегодной сессии ВЭФ.

Как сообщает пресс-служба правительства, в рамках Давосского форума планируется провести ряд двусторонних и многосторонних встреч армянского премьера с руководителями государств, международных структур и представителями бизнеса. Карен Карапетян также примет участие во встрече "Неформальной группы мировых экономических лидеров" (IGWEL).

Отметим, что предыдущий - 47-ой Всемирный экономический форум прошел с 17 по 20 января 2017 года в швейцарском городе Давос. Несмотря на то, что на встречи приглашаются ведущие руководители бизнеса, политические лидеры, видные мыслители и журналисты, Армения форум пропустила. Тем временем, Грузия и Азербайджан обеспечили свое участие на форуме на уровне премьеров и министров. Армения тогда не воспользовалась этой важной площадкой для представления таких программ, как строительство нового блока Армянской АЭС, железной дороги Иран- Армения, столь разрекламированных для внутреннего потребителя. Как потом пояснил журналистам министр экономического развития и инвестиций РА Сурен Караян, из-за рабочей перегруженности высокие чиновники Армения не сумели принять участие в работе ВЭФ.