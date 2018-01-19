Пятница, 19 Января 2018 16:22

АрмИнфо. Левон Саркисян избран новым главой Попечительского совета Научно-исследовательского института древних рукописей имени Месропа Маштоца "Матенадаран".

В научно-исследовательском институте древних рукописей имени Месропа Маштоца "Матенадаране" 19 января состоялось первое заседание Попечительского совета. Во время заседания главой Попечительского совета единогласно был избран президент Совета всеармянского фонда развития человека "Пюник", доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории и церковных исследований факультета теологии Левон Саркисян.

На заседании присутствовали все члены Попечительского совета. Совет попечителей "Матенадарана" состоит из 19 членов. По сообщениям прессы, вероятным кандидатом на пост директора Матенадарана является действующий руководитель Ваан Тер-Гевондян. Он был научным секретарем "Матенадарана" и исполнительным директором Всеармянского фонда "Айастан".

6 марта будет объявлен конкурс, по итогом которого будет избран новый директор "Матенадарана".