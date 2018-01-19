Пятница, 19 Января 2018 16:05

АрмИнфо. Глава Делегации ЕС в Армении Петр Свитальский отказался комментировать кандидатуру на пост президента Армении, представленную главой Республиканской партии, действующим президентом Сержем Саргсяном.

"Это ваш внутренний вопрос. Армянское общество должно дать оценку кандидатуре нового президента. Полагаю, что я среди собравшихся, последний человек, кто должен комментировать этот вопрос",- заявил Свитальский армянским журналистам.

19 января действующий президент Армении Серж Саргсян официально объявил посла РА в Великобритании, экс-премьера РА Армена Саркисяна кандидатом правящей Республиканской партии на пост президента страны. Президентские выборы в Армении пройдут 2 марта, президент будет избираться депутатами парламента 35 голосов. В случае второго и последующих туров ценз на избрание понизится. Сам Армен Саркисян пока не дал согласия на свое выдвижение на пост президента.

Срок полномочий Сержа Саргсяна истекает 9 апреля. 6 декабря 2015 года в Армении прошел референдум о переходе республики с президентской формы правления в парламентскую. Согласно внесённым поправкам в Конституцию, президент Армении избирается сроком на семь лет не прямыми выборами, а парламентом. Новой конституцией президентские полномочия резко сокращаются в пользу главы кабмина, которому также подчиняются Вооруженные силы во время войны.