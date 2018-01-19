Пятница, 19 Января 2018 15:34

АрмИнфо. Инциденты на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск остаются обычным явлением, представляя собой риск возобновления масштабных боевых действий в любое время. Об этом в интервью Trend сказал профессор дипломатии и разрешения конфликтов в Университете Кентукки (США), в прошлом американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Керри Кавано.

Эксперт напомнил, что в 2017 году австрийское председательство в ОБСЕ упорно трудилось, чтобы продвинуть два механизма укрепления доверия, на которые Баку и Ереван дали согласие в 2016 году в Вене и Санкт-Петербурге. "Хотя механизм расследования инцидентов по-прежнему представляется сложным, увеличение числа наблюдателей ОБСЕ с шести до тринадцати вполне возможно. Несмотря на то, что это будет лишь незначительным изменением, реализация этой меры будет означать готовность сторон предпринять реальные шаги для улучшения ситуации", - отметил он.

Вместе с тем, по убеждению Кавано, несмотря на положительное обстоятельство, что Азербайджан и Армения возобновили диалог на уровне президентов и глав МИД, стороны все еще не достигли какого-либо заметного прогресса. "Несмотря на то, что в начале 2017 года произошла эскалация на линии соприкосновения, активное участие сопредседателей Минской группы ОБСЕ, австрийского председательства в ОБСЕ и других ключевых игроков способствовало восстановлению диалога между Арменией и Азербайджаном",- добавил он.