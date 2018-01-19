Пятница, 19 Января 2018 15:28

АрмИнфо. Парламентские силы Армении пока воздерживаются от комментариев относительно кандидата в президенты от Республиканской партии Армении.

Так, депутат от блока "Царукян" Наира Зограбян в этой связи корреспонденту АрмИнфо заявила, что данное решение было принято недавно, и фракция еще не успела провести совещание. "Кроме того, сам Армен Саркисян еще не дал свое согласие о своем выдвижении от Республиканской партии на пост президента. Если он согласится, то блок "Царукян" проведет совещание и обсудит, насколько приемлема для нас данная кандидатура. От себя лично не могу ничего сказать, так я представляю блок "Царукян" и выражаю нашу официальную позицию", - заявила Зограбян.

Представитель блока "Елк" Артак Зейналян, которого, кстати, данная сила намерена выдвинуть на пост президента, также отметил, что фракция еще не успела провести совещание и обсудить выдвинутую РПА кандидатуру. "В ближайшее время мы обязательно проведем совещание и обнародуем наше решение", - заявил Зейналян. На вопрос о том, не побоится ли он такой конкуренции и выдвинет ли свою кандидатуру при таком раскладе сил, Зейналян ответил, что на данный момент блок готовится провести митинг-шествие в связи с подорожанием цен в Армении, и все силы "Елка" задействованы в этом направлении. "После того, как мы проведем наше шествие и обсудим сложившуюся ситуацию, мы сможем подробно ответить на все ваши вопросы", - заключил депутат.

Представили партии АРФ "Дашнакцутюн" также заявили, что пока не готовы к комментариям на сей счет.

Отметим, что РПА в лице президента Сержа Саргсяна сегодня официально обнародовала своего кандидата на пост главы государства - им стал посол РА в Великобритании Армен Саркисян. Однако, сам Саркисян пока не дал согласия на свое выдвижение и попросил "немного времени для раздумий, проведения встреч с политическими и общественными кругами Армении, руководством Арцаха и представителями Диаспоры и принятия столь важного решения". Президентские выборы в Армении состоятся в начале марта. После перехода республики ни парламентскую форму правления президент должен избраться 35 голосов парламента. Если президент не проходит в первом туре ценз на его избрание снижается. Блок <Царукян> уже сообщил, что не будет выдвигать кандидата в президенты, а блок <Елк> выдвинет депутата Артака Зейналяна. АРФД, как коалиционный партнер, поддержит кандидата от РПА.

Срок полномочий Сержа Саргсяна истекает 9 апреля. 6 декабря 2015 года в Армении прошел референдум о переходе республики с президентской формы правления в парламентскую. Согласно внесённым поправкам в Конституцию, президент Армении избирается сроком на семь лет не прямыми выборами, а парламентом. Новой конституцией президентские полномочия резко сокращаются в пользу главы кабмина, которому также подчиняются Вооруженные силы во время войны.