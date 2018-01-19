Пятница, 19 Января 2018 15:14

АрмИнфо. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ представили ряд креативных идей по нагорно-карабахскому урегулированию. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров по итогам краковской встречи.

По словам министра, встреча по карабахскому урегулированию длилась почти 6 часов. Он добавил, что сначала провел встречу с сопредседателями и личным представителем действующего председателя ОБСЕ, затем встретился с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном при участии посредников и личного представителя действующего председателя ОБСЕ, затем прошли встречи тет-а-тет на уровне министров Азербайджана и Армении.

"После встречи я вновь встретился с сопредседателями МГ и личным представителем действующего председателя ОБСЕ. Для продолжения обсуждений на основе представленных идей сопредседатели в начале февраля совершат очередной визит в регион. В принципе, встречи прошли в позитивном духе. Общий подход заключается в том, что для достижения сдвига в урегулировании, обеспечения мира и стабильности в регионе необходимо продолжать более интенсивные, субстантивные и логичные переговоры", - цитируют Мамедъярова азербайджанские СМИ.