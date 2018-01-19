Пятница, 19 Января 2018 14:59

АрмИнфо. На посту президента Армен Саркисян вполне в состоянии поддерживать стабильность в кризисный период и выполнять другие, отведенные Конституцией президенту Армении, функции. Подобное мнение выразил АрмИнфо глава Аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степан Григорян.

19 января действующий президент Армении Серж Саргсян официально объявил посла РА в Великобритании, экс-премьера Армении Армена Саркисяна кандидатом правящей Республиканской партии на пост президента страны. Президентские выборы в Армении пройдут 2 марта, президент будет избираться депутатами парламента, в котором большинство мандатов принадлежат РПА. Далее новый президент назначит нового премьер-министра от всё той же РПА.

"Конечно, ожидать многого от этой кандидатуры не приходится ввиду существенного ограничения отреформированной в 2015 году Конституцией президентских полномочий и функций. В этом свете, полномочия Саркисяна скорее будут носить представительский характер. Однако, на мой взгляд, все отведенные ему функции как внутри страны, так и на внешней арене Армен Саркисян будет выполнять вполне успешно", - отметил Григорян.

Григорян достаточно высоко и положительно оценил деятельность Армена Саркисяна в период когда тот занимал премьерское кресло. По его оценкам, будущий президент всегда выделялся отсутствием ангажированности и отстраненностью от внутриполитических игр.

На референдуме 6 декабря 2015 года 66,2% граждан проголосовали "за" внесение в Конституцию поправок превращающих Армению в парламентскую республику, в которой реальная власть будет сконцентрирована в руках премьер-министра. Новый президент будет лишен рычагов влияния на внешнюю и оборонную политику. Вооруженные силы будут подчиняться министру обороны, а функции верховного главнокомандующего в период военных действий отводятся премьеру. Основным же кандидатом на пост премьера от РПА является ее лидер Серж Саргсян.