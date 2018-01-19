Пятница, 19 Января 2018 14:52

АрмИнфо. Будущее Армении в проведении concordia politik в направлении реализации собственных национальных интересов посредством гармонизации. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор института Востоковедения НАН Армении Рубен Сафрастян.

"Соглашение Армения-ЕС я оцениваю как хорошую возможность повышения региональной и мировой роли и значения нашей страны. Однако, лишь в случае практической реализации Арменией и ЕС положений подписанного в ноябре 2017-го Соглашения об ассоциации, сохранения нашей идентичности при одновременном союзничестве с разными полюсами и цивилизациями, мы сможем зафиксировать факт реализации нашей цивилизационной миссии в этом мире", подчеркнул профессор.

По его оценкам и прогнозам, в 2018-м регион, частью которого является Армения, безопаснее не станет в первую очередь ввиду неурегулированности в первую очередь по вине, нежелающего выполнять венские и петербургские договоренности Азербайджана, карабахского конфликта. Данный факт, по оценкам востоковеда, сохраняет угрозу инициирования Баку очередной, широкомасштабной агрессии против

Арцаха.

Прекрасно развивающиеся отношения между Арменией и Ираном, эксперт в стратегическом смысле оценивает как положительно отражающиеся и превратившиеся в стабилизирующий фактор всего региона. На его взгляд, в этом свете, укрепление отношений между Тегераном и Ереваном нуждается в дополнительном стимулировании с целью выхода на новый, более высокий уровень.

Дружественные, конструктивные, основанные на многовековой дружбе и общей истории, отношения Армении с соседней Грузией профессор характеризует как хороший пример сотрудничества даже в условиях наличия у стран различных внешнеполитических векторов.

"Наши отношения с Россией продолжают оставаться неизменно союзническими. Конечно, и тут есть проблемы, в частности, увязанные с продажей оружия Азербайджану. Однако, на мой взгляд, в прошедшем году наметились тенденции в пользу осознания Москвой ошибочности собственной оружейной политики. Думаю, что в 2018-м станет окончательно ясно собирается ли Россия эту ошибку исправлять", - подытожил Сафрастян.