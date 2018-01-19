Пятница, 19 Января 2018 14:29

АрмИнфо. Новоназначенный посол Армении в Румынии Сергей Минасян вручил верительные грамоты президенту Румынии Клаусу Йоханнису.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, президент Румынии выразил надежду, что посол своей деятельностью будет способствовать углублению двусторонних отношений.

В свою очередь Минасян заверил, что приложит максимум усилий для придания нового импульса двусторонним отношениям. Стороны сошлись во мнении, что нужно еще больше углубить экономические отношения, которые пока еще не находятся на должном уровне.

На встрече армянский дипломат коснулся подписания между Арменией и ЕС 24 ноября 2017 года соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, констатировав, что оно создает благоприятную среду с точки зрения дальнейшего углубления и укрепления двусторонних отношений.

Коснувшись предстоящего саммита Франкофонии в Ереване в октябре текущего года, Минасян выразил убеждение, что участие в мероприятии президента Румынии может придать серьезный импульс развитию и углублению армяно-румынских отношений как в двустороннем, так и многостороннем форматах.

Посол также коснулся карабахского конфликта и подчеркнул важность его урегулирования посредством переговоров и в рамках Минской группы ОБСЕ, отметив, что в последний период позиция Румынии по этому вопросу была сбалансированной, и армянская сторона ожидает ее сохранения и далее, в созвучии с единой позицией, отраженной в преамбуле соглашения Армения-ЕС.

Он также выразил благодарность президенту Румынии за политику страны по вопросу защиты прав религиозных и национальных меньшинств, отметив, что Бухарест стал второй родиной для армян как много веков назад, так и во время Геноцида армян в Османской империи.