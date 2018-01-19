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АрмИнфо. Новоназначенный посол Армении в Румынии Сергей Минасян вручил верительные грамоты президенту Румынии Клаусу Йоханнису.
Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, президент Румынии выразил надежду, что посол своей деятельностью будет способствовать углублению двусторонних отношений.
В свою очередь Минасян заверил, что приложит максимум усилий для придания нового импульса двусторонним отношениям. Стороны сошлись во мнении, что нужно еще больше углубить экономические отношения, которые пока еще не находятся на должном уровне.
На встрече армянский дипломат коснулся подписания между Арменией и ЕС 24 ноября 2017 года соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, констатировав, что оно создает благоприятную среду с точки зрения дальнейшего углубления и укрепления двусторонних отношений.
Коснувшись предстоящего саммита Франкофонии в Ереване в октябре текущего года, Минасян выразил убеждение, что участие в мероприятии президента Румынии может придать серьезный импульс развитию и углублению армяно-румынских отношений как в двустороннем, так и многостороннем форматах.
Посол также коснулся карабахского конфликта и подчеркнул важность его урегулирования посредством переговоров и в рамках Минской группы ОБСЕ, отметив, что в последний период позиция Румынии по этому вопросу была сбалансированной, и армянская сторона ожидает ее сохранения и далее, в созвучии с единой позицией, отраженной в преамбуле соглашения Армения-ЕС.
Он также выразил благодарность президенту Румынии за политику страны по вопросу защиты прав религиозных и национальных меньшинств, отметив, что Бухарест стал второй родиной для армян как много веков назад, так и во время Геноцида армян в Османской империи.
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|Посол: Нигерия заинтересована в развитии сотрудничества с Арменией в сфере горнорудной промышленности
|Армения с 1 апреля 2018 года запретит ввоз транспортных средств с правосторонним расположением руля
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|Конгрессмен Паллоун призвал Вашингтон устранить искусственные препятствия на пути посещения гражданами США Арцаха
|Аналитик: Попытка использования протестного движения в Иране силами, стремящимися создать там хаос аналогичный сирийскому и иракскому, выглядит весьма логично
|Генрих Мхитарян станет самым высокооплачиваемым игроком "Арсенала"
|Эдвард Налбандян в Кракове встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ
|Верхний Ларс открыт для всех видов транспортных средств
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 18-го января
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|Свыше половины опрошенных респондентов в Армении больше всего доверяют вооруженным силам страны
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|Свыше трети опрошенных жителей Армении желают навсегда покинуть страну
|Новоназначенный посол Нигерии вручил копии верительных грамот замглавы МИД Армении
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|Председатель Союза перевозок Армении: Из-за нерентабельности за последние полтора года более 20 маршрутных линий в Ереване прекратили свою работу
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|Эксперт призвал с особой осторожностью бороться с <тенью> в Армении
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|Свитальский оптимистично настроен по вопросу ратификации странами ЕС рамочного соглашения между Арменией и Евросоюзом
|Посол: Болгарское председательство в Совете ЕС не пожалеет усилий для повышения единства Европейского Союза
|Визит Главы Казахстана в Вашингтон рассчитан на выведение двусторонних отношений на новый уровень стратегического партнерства
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