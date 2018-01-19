Пятница, 19 Января 2018 13:52

АрмИнфо. Глава Армении Серж Саргсян на встрече с послом РА в Великобритании Арменом Саркисяном предложил ему стать кандидатом в президенты от правящей Республиканской партии на предстоящих выборах.

Серж Саргсян подчеркнул, что Армен Саркисян соответствует его представлениям о будущем президенте страны. Он также акцентировал внимание на необходимости избрания президента на основе широкого консенсуса. В этом контексте Саргсян подчеркнул важность проведения встреч кандидата от РПА с другими политическими силами.

“Армения вступила в новую политическую фазу, близятся к концу мои президентские полномочия и реформы, предусмотренные обновленной Конституцией. Мы должны избрать нового президента, который будет беспристрастно контролировать соблюдение Конституции”,- заявил Саргсян, заметив, что президентом Армении должна быть состоявшаяся, яркая личность, политически подкованный, но не политизированный деятель. По его словам, президент должен быть в состоянии организовать диалоги с различными политическими деятелями с целью смягчения возможной общественной конфронтации. “Он также должен достойно представлять Армению за рубежом знать Диаспору и консолидировать армян всего мира”,- отметил он, добавив, что Армен Саркисян является состоявшимся ученым, опытным дипломатом, возглавлял кабмин Армении. “В этом причина того, что мы остановились на Вашей кандидатуре”,- отметил Саргсян.

Он также подчеркнул необходимость избрания президента одним туром на основе широкого консенсуса в начале марта. С этой целью Саргсян посчитал необходимым встречи Саркисяна с парламентскими силами.

В свою очередь Армен Саркисян заметил, что оказанное доверие является для него большой честью. Он также заверил, что попробует с честью осуществить полномочия президента Армении и оправдать оказанное ему доверие, если после своих встреч с представителями политических сил и широких общественных слоев примет решение баллотироваться на этот пост.

Он согласился с президентом относительно того, что Армения вступает в новую фазу развития – фазу становления более демократичной, парламентской республики. Саркисян заметил, что до принятия решения он хотел бы провести встречи с представителями парламентских и непарламентских сил, научными, общественными и благотворительными кругами, бизнесменами и рабочими. Кроме того, он выразил желание провести встречи с представителями Арцаха и Диаспоры.

Под занавес встречи Саркисян, тем не менее, попросил “некоторое время для раздумий и принятия окончательного решения по столь важному вопросу”.