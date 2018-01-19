Пятница, 19 Января 2018 13:32

АрмИнфо. Представители офиса Омбудсмена Армении 18 января отправились с визитом в уголовно-исполнительные учреждения "Нубарашен" и "Больница для заключенных" министерства юстиции РА, где встретились с членами группы "Сасна Црер" Арменом Биляном, Смабатом Барсегяном, Араиком Хандояном и Ованесом Арутюняном. Как сообщает пресс-служба Аппарата Омбудсмена, Смбат Багратян соблюдает все назначения врачей после прекращения голодовки относительно питания. Он находится в медицинском стационаре УИУ "Нубарашен", его самочувствие оценивается как удовлетворительное.

В ходе беседы с Араиком Хандоян представителями правозащитника было установлено, что после операции у него есть боли в области почек, однако он получает необходимые обезболивающие препараты. Хандоян находится в медицинском стационаре УИУ "Нубарашен".

Ованес Арутюнян также находится в медицинском стационаре уголовно-исполнительного учреждения "Нубарашен". Представителями омбудсмена были проверены его документы и условия содержания.

Также представители правозащитника посетили Армена Биляна в УИУ "Больница для заключенных". Он также получает необходимое лечение и продолжает проходить лабораторные исследования, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Отметим, что вооруженная группа сторонников оппозиционера, героя карабахской войны Жирайра Сефиляна "Сасна црер" 17 июля 2016 года, захватила здание патрульно-постовой службы Полиции РА в столичном округе Эребуни. Они требовали отставки президента страны Сержа Саргсяна и освобождения Жирайра Сефиляна, арестованного за создание организованной группы с целью захвата стратегических зданий. В ходе захвата полка ППС и последующих событий пострадали 46 человек, из них 26 - сотрудники полиции. Трое полицейских - полковник Артур Ваноян и прапорщики Гагик Мкртчян и Юрий Тепаносян - были убиты, десять в разное время удерживались группой, у семерых - огнестрельные ранения различной степени тяжести. 31 июля 2016 года члены "Сасна Црер" сложили оружие. В декабре 2017 года трое представителей группы Армен Билян и Смбат Барсегян и Араик Хандоян объявили, голодовку требуя перевести их из УИУ "Нубарашен" в УИУ "Армавир" из-за того, что в УИУ "Нубарашен" бесчеловечные условия содержания.