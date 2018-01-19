Пятница, 19 Января 2018 13:05

АрмИнфо. Серж Саргсян официально объявил имя кандидата от властей на пост президента страны – им является посол РА в Великобритании Армен Саркисян. Сегодня в своей резиденции Саргсян провел встречу с Саркисяном, сообщает пресс-служба президента РА.

Армен Саркисян родился 23 июня 1953 в городе Ереван. Окончил Ереванский государственный университет, с 1976 по 1978 учился в аспирантуре ЕГУ. Является кандидатом физико-математических наук. С 1984 по 1985 годы преподавал в Кембриджском университете. С 1992-1993 год был послом Армении в Великобритании. С 1993-1994 год был главным послом Армении в Европе и ЕС. В 1995—1996 являлся посолом РА в королевстве Бельгии, далее руководителем европейской католичейской общины Армении, послом РА в Ватикане и Люксембурге. С1996—1997 он возглавлял Правительство Армении. С 1998—2000 являлся послом РА в Великобритании. Он вновь возглавил дипмиссию Армении в Великобритании в 2013 году.

В период 1993 по 2000 гг. является особым консультантом председателя Европейского банка реконструкции и развития. В 2000 году он занимал должность председателя-учредителя Eurasia House International, в 2001-2011 гг. – учредителя и директора Евразийского центра в бизнес-школе Judge Кэмбриджского университета, учредителя ежегодного евразийского медиафорума Astana.



В период с 2001 по 2013 гг. занимал должности главного советника в таких компаниях как British Petrolium, Alcatel, Telefonica, а также Bank of America, Merrill Lynch и в других международных организациях.

В марте 2012 глава группы компаний Knightsbridge Армен Саркисян и губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков подписали меморандум о сотрудничестве по проекту Новоладожского водовода, общая стоимость которого должна была составить 50 млрд рублей. Однако уже в сентябре 2012 года новый губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что намерен пересмотреть договоренности с Knightsbridge, поскольку считает, что области нужна «более четкая и прозрачная схема». Он отмечал, что новым инвестором может выступить Дойче банк.



В январе 2013 года глава группы компаний Knightsbridge Армен Саркисян и губернатор Приморского края РФ Игорь Орлов подписали меморандум о сотрудничестве в сфере энергетики, транспорта и туризма. Речь, в частности, шла об инвестициях, направленных на развитие аэропорта Архангельска и местных авиалиний.

В августе 2013 года российский журнал «Компания» в статье «Одна жизнь в трех частях» отмечал, что Армен Саркисян управляет в общей сложности 25 компаниями. В статье отмечалось, что функционирующая на российском рынке компания Knightsbridge Cybersystems, занимающаяся вопросами компьютерной безопасности, директором компании является старший сын бывшего премьер-министра Армении Армена Саркисяна Вардан Саркисян. Согласно СМИ, одним из проектов Knightsbridge является ее миноритарное участие в разработке Западно-Чумпасского месторождения нефти в ХМАО. В статье также говорилось: «Перспективным направлением для инвестиций в РФ Армен Саркисян считает электроэнергетику. Для работы в отрасли его Highbury Group создала дочернюю структуру «Корпорация «Ленинград», которая, в свою очередь, стала акционером компании «Энергопроект». Это крупнейшая на Северо-Западе организация, занимающаяся проектными и инжиниринговыми работами в электроэнергетике, возникшая в результате слияния двух оставшихся с советских времен проектных институтов».