Пятница, 19 Января 2018 12:48

АрмИнфо.Армения подписала конвенцию Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, соглашение было подписано постпредом Армении в СЕ Паруйром Ованнисяном и заместителем генерального секретаря Совета Европы Габриэллой Баттаини-Драгони.

"Невозможно переоценить роль женщин в армянском обществе, и особенно в семье. Армения поддерживает укрепление прав женщин и, конечно же, прав всех лиц, подвергшихся насилию в семье, и политику Совета Европы, направленную на ликвидацию насилия в семье. Мы убеждены, что эта конвенция станет важным инструментом для дальнейшего укрепления инструментария защиты прав человека в Армении", - сказал дипломат, после подписания соглашения.

В свою очередь Баттаини-Драгони приветствовал подписание Арменией данного документа и ее приверженность укрепления прав человека и гарантий в этом направлении.

Конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием было подписано в 2011 году, и вступило в силу в 2014 году. Конвенция направлена на защиту женщин от всех форм насилия, а также на судебное преследование, судебное преследование и ликвидацию бытового насилия, формирование всеобъемлющих рамок для защиты и поддержки всех жертв насилия, оказанию помощи организациям и правоохранительным органам в этом направлении.

Правительство Армении 16 ноября одобрило пакет законов о предотвращении семейного насилия. После бурных обсуждений авторы законопроекта, дабы показать свои пацифистические намерения, обогатили его название "О предотвращении семейного насилия и защиты лиц, подвергшихся семейному насилию и восстановлении согласия в семье". Как пояснил министр юстиции Армении Давид Аруютнян, закон преследует две цели: во-первых, предотвратить, и, во-вторых, защитить. В процессе обсуждений, была выявлена третья цель - восстановление согласия, что и нашло свое отражение в названии законопроекта. Пакет предусматривает 3 основные механизмы защиты лиц, пострадавших от семейного насилия - предупреждение, неотложное вмешательство и решение о защите. Решение о применении второго механизма принимается соответствующим специалистом Полиции, а решение о защите - судом.