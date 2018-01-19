Пятница, 19 Января 2018 12:44

АрмИнфо.Посол Армении в Чехии Тигран Сейранян встретился с новоизбранным спикером Палаты депутатов чешского парламента Радеком Вондрачеком, представляющим движение ANO ("Акция недовольных граждан").

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, стороны обсудили широкий спектр вопросов расширения и углубления армяно-чешских отношений, выразили удовлетворение существующим уровнем двустороннего межпарламентского взаимодействия, подчеркнув важность дальнейшего развития отношений, в том числе, и посредством взаимных визитов на высоком уровне.

Сейранян выразил надежду, что в Нижней Палате парламента Чехии также будет сформирована группа дружбы с Арменией. Посол также выразил благодарность чешской стороне за принятие в апреле 2017 года резолюции, осуждающей Геноцид армян в Османской империи. Дипломат представил последние развития в нагорно- карабахском конфликте.

В этом контексте Вондрачек подтвердил позицию Чехии по поддержке усилий Минской группы ОБСЕ по исключительно мирному урегулированию карабахского конфликта.

Собеседники также подчеркнули важность продолжения программ сотрудничества с Европейским Союзом. В этой связи армянский дипломат выразил надежду на то, что палата депутатов в наикратчайшие сроки ратифицирует рамочное соглашение Армения-ЕС, подписанное 24 ноября 2017 года в Брюсселе.