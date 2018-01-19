Пятница, 19 Января 2018 12:01

АрмИнфо. За прошедшие 25 лет отношения между Арменией и Израилем не достигли уровня, к которому сегодня стремятся Иерусалим и Ереван, но в последнее время сложилась благоприятная атмосфера для расширения сотрудничества и сближения между двумя странами, - считает первый посол Израиля в Армении, член общественного форума "Армения-Израиль", профессор Еврейского университета в Иерусалиме Барух Бен-Нерия.

"Страны Южного Кавказа и Центральной Азии, чьи народы исторически положительно относились к Израилю, играли особую роль в нашем стремлении расширить дипломатические, экономические и иные отношения с государствами созданными на развалинах СССР. Израиль также пытался создать произраильское политическое пространство в этих областях, снизив влияние Ирана. Южный Кавказ - перекресток стран и регионов, привлекающий внимание США, России, Турции, Ирана, ЕС и Китая, а его близость к Ближнему Востоку оказывает значительное влияние на мировую стабильность и глобальные изменения в целом", - отмечает профессор в своей статье в "Маарив".

По его оценкам, еще с 90-х Израиль стал значительным геополитическим игроком на Южном Кавказе, установив и начав развивать на различных уровнях интенсивности отношения с Азербайджаном, Арменией и Грузией. Дипломат убежден, что реализация Израилем дипломатических отношений с Арменией посредством, находящегося в Иерусалиме, посла-нерезидента, естественно, выражается в ограниченных объемах взаимной экономической и политической деятельности. В числе предпосылок, вынуждающих руководство Израиля избегать поездок в Ереван, дипломат назвал стратегическое сотрудничество между Израилем и Турцией до мая 2010 года, когда турецкий корабль "Мави Мармара" попытался прорвать военно-морскую блокаду сектора Газа.

Важным стратегическим и политическим фактором для Израиля, стал Азербайджан. Иерусалим долгое время воздерживался от пропаганды своих отношений с Ереваном, чтобы не повредить сотрудничеству с Баку, имеющего беспрецедентное значение для Израиля в плане выстраивания отношений с исламским миром. "Тем не менее, визит в Армению в 2012 году министра сельского хозяйства Израиля Орит Нокет стал настоящим прорывом в наших отношениях. В ходе этого визита были обсуждены и подписаны конкретные проекты в области сельского хозяйства, технологий и экономики в области страхования рыболовных и инвестиционных рисков. После того, как руководителем соответствующей группы дружбы стала вице-спикер Кнессета Тали Плосков, активизировались и межпарламентские отношения между нашими странами",- подытожил израильский дипломат.