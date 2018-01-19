Пятница, 19 Января 2018 11:26

АрмИнфо. В первой декаде февраля сопредседатели Минской группы ОБСЕ посетят регион. Об этом говорится в заявлении сопредседателей МГ ОБСЕ, распространенном по итогам встречи глав МИД Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова в Кракове.

В распространенном заявлении отмечается, что на встречи состоялся обмен мнениями по ключевым чувствительным вопросам, содержащимся в рабочих предложениях, которые в настоящее время находятся на повестке. "Сопредседатели призвали стороны к принятию мер по укреплению доверия в качестве важного вклада в переговорный процесс. Сопредседатели и министры признали относительное спокойствие на линии соприкосновения. Сопредседатели призвали стороны укрепить эту позитивную тенденцию. Сопредседатели указали министрам свою заинтересованность в дальнейшем обсуждении возможности продолжения деятельности Оценочной миссии 2010 года на территориях, затронутых конфликтом", - говорится в распространенном заявлении посредников.

Вместе с тем в сообщении отмечается, что министры и сопредседатели обсудили дальнейшие шаги для содействия реализации соглашений, достигнутых на предыдущих саммитах по карабахскому урегулированию. "Министры в принципе согласились с пересмотренным концептуальным документом сопредседателей по осуществлению расширения Канцелярии личного представителя действующего председателя ОБСЕ с целью его скорейшего завершения", - отмечается в заявлении.