Четверг, 18 Января 2018 23:33

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 19 января текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 - квартал "Силикян" полностью;

10:30-16:30 -жилой дом 13 на ул. Лаброна, частично квартал "Киликия" и прилегающие общественные абоненты; жилой дом 67 на ул. Анрапетутяна, жилые дома 7, 9, 11 на ул. Вардананца и прилегающие общественные абоненты;

11:00-15:00 - общественные абоненты на 1-ой

улице Аванесова;

в Араратском марзе:

10:00-13:00 - жилые дома 10, 12, 14, 18, 20, 29,

30 в кв. "Нор" в городе Масис; частично село Авшар;

10:30-16:00

частично село Бердик;

13:30-16:00 частично село Арарат;

в Вайоц Дзорском марзе:

10:00-16:00 - жилые дома 17, 19 на ул.

Андраника, 10, 16 на ул. Микоян в городе Ехегнадзор; село Гохтаник;

в Ширакском марзе:

10:00-15:00 - квартал "Гршеджнери" с прилегающими

территориями, здания НБ, офисы компаний "Виваселл МТС", "Юком" в районе Ани; село Бардзрашен, офисы компаний "АрменТел", "Виваселл МТС" в районе Ани;

10:00-16:00 - южная часть 3-ей улицы села Бавра;

в Сюникском марзе:

11:00-16:00 - квартал "Ашотаван" в городе Капан;

14:00-17:00 - село Брнакот. По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.