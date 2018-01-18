Четверг, 18 Января 2018 21:58

АрмИнфо. Завтра станет известна кандидатура правящей партии на пост президента, ее представит нынешний глава государства Серж Саргсян.

Как сообщил журналистам вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов, на сегодняшнем заседании Исполнительного органа РПА эта кандидатура была представлена Саргсяном и в целом удостоилась одобрения республиканцев. По словам Шармазанова, данный кандидат обладает опытом работы как внутри страны, так и в международных организациях. Согласно источникам АрмИнфо, РПА выдвинет кандидатуру посла РА в Великобритании Армена Саркисяна.

Ранее блок «Царукян» сообщил, что не будет выдвигать кандидата в президенты, а блок «Елк» выдвинет депутата Артака Зейналяна. Президентские выборы состоятся 2 марта, главу государства по новой Конституции изберет парламент 3/5 голосов, в случае второго и последующих туров ценз на избрание снижается.

Президентские полномочия Сержа Саргсяна истекают 9 апреля 2018 года.